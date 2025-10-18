Studenti DUNP prespavali u manastiru Studenica: „Ovo je isceljenje duše, povratilo nam energiju da nastavimo dalje“

Nedeljnik pre 2 sata
Studenti DUNP prespavali u manastiru Studenica: „Ovo je isceljenje duše, povratilo nam energiju da nastavimo dalje“

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), koji pešače do Novog Sada povodom protesta koji će se održati 1. novembra, prespavali su sinoć u konaku manastira Studentica, pošto im je smeštaj u Raški otkazan. „Došli smo malo kasnije, u manastiru su legli svi da spavaju, bili su tu dežurni portiri.

Noć je bila predivna. Kada smo došli do Raške shvatili smo da je smeštaj otkazan i da nećemo moći tamo. Razgovarali smo sa loklacima i rekli da postoje konaci. Svi su bili skeptični da ćemo tu spavati, ali zahvalan sam Manastiru koji je to dozvolio. Manastir je prelep, kao i priroda. Ovo je pravo isceljenje duše, povratilo nam je energiju da nastavimo dalje“, ispričao je student, piše N1. Studenti koji idu iz Novog Pazara put Novog Sada prenoćili su juče u
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Studentsko „isceljenje za dušu“ na konaku u manastiru Studenica

Studentsko „isceljenje za dušu“ na konaku u manastiru Studenica

Vreme pre 25 minuta
Studentima DUNP-a koji pešače do Novog Sada vozači trube na Ibarskoj magistrali u znak podrške

Studentima DUNP-a koji pešače do Novog Sada vozači trube na Ibarskoj magistrali u znak podrške

N1 Info pre 1 sat
Studentima DUNP-a koji pešače do Novog Sada vozači trube na Ibarskoj magistrali u znak podrške VIDEO

Studentima DUNP-a koji pešače do Novog Sada vozači trube na Ibarskoj magistrali u znak podrške VIDEO

Nova pre 1 sat
Studenti DUNP "slučajno" noćili u manastiru Studenica, iskustvo opisali kao "isceljenje duše"

Studenti DUNP "slučajno" noćili u manastiru Studenica, iskustvo opisali kao "isceljenje duše"

N1 Info pre 3 sata
„Prespavali smo u manastiru Studenica, sad idemo ka Kraljevu“: Studenti iz Novog Pazara prešli 55 kilometara, nastavljaju put…

„Prespavali smo u manastiru Studenica, sad idemo ka Kraljevu“: Studenti iz Novog Pazara prešli 55 kilometara, nastavljaju put peške ka Novom Sadu VIDEO

Nova pre 2 sata
Studenti iz Novog Pazara prenoćili u manastiru Studenica

Studenti iz Novog Pazara prenoćili u manastiru Studenica

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi SadRaška

Politika, najnovije vesti »

Velikoalbanska ideja se opet budi: Sve pokrenulo suđenje liderima OVK: Iz Tirane i Skoplja stiže opasna najava o panalbanskoj…

Velikoalbanska ideja se opet budi: Sve pokrenulo suđenje liderima OVK: Iz Tirane i Skoplja stiže opasna najava o panalbanskoj pobuni

Blic pre 30 minuta
Vučević na osnivačkoj sednici Fondacije eparhije osečkopoljske i baranjske

Vučević na osnivačkoj sednici Fondacije eparhije osečkopoljske i baranjske

Blic pre 30 minuta
Studentsko „isceljenje za dušu“ na konaku u manastiru Studenica

Studentsko „isceljenje za dušu“ na konaku u manastiru Studenica

Vreme pre 25 minuta
Odalović: Cilj Kurtija promena strukture biračkog tela dovođenjem Albanaca i proterivanjem Srba

Odalović: Cilj Kurtija promena strukture biračkog tela dovođenjem Albanaca i proterivanjem Srba

Vesti online pre 10 minuta
Studentima DUNP-a koji pešače do Novog Sada vozači trube na Ibarskoj magistrali u znak podrške

Studentima DUNP-a koji pešače do Novog Sada vozači trube na Ibarskoj magistrali u znak podrške

N1 Info pre 1 sat