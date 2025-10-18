Studenti DUNP prespavali u manastiru Studenica: „Ovo je isceljenje duše, povratilo nam energiju da nastavimo dalje“

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), koji pešače do Novog Sada povodom protesta koji će se održati 1. novembra, prespavali su sinoć u konaku manastira Studentica, pošto im je smeštaj u Raški otkazan. „Došli smo malo kasnije, u manastiru su legli svi da spavaju, bili su tu dežurni portiri.

Noć je bila predivna. Kada smo došli do Raške shvatili smo da je smeštaj otkazan i da nećemo moći tamo. Razgovarali smo sa loklacima i rekli da postoje konaci. Svi su bili skeptični da ćemo tu spavati, ali zahvalan sam Manastiru koji je to dozvolio. Manastir je prelep, kao i priroda. Ovo je pravo isceljenje duše, povratilo nam je energiju da nastavimo dalje“, ispričao je student, piše N1. Studenti koji idu iz Novog Pazara put Novog Sada prenoćili su juče u