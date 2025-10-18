Peti dan blokade Pete gimnazije: Majka učenice kaže da srednjoškolci šalju „vapaj za pomoć“

Nova pre 15 minuta  |  Autor: N1
Peti dan blokade Pete gimnazije: Majka učenice kaže da srednjoškolci šalju „vapaj za pomoć“
Peti je dan blokade nastave Pete beogradske gimnazije, a majka jedne od učenice kaže za N1 da ne zna dokle će da se nastavi "vapaj dece za normalnom nastavom" i da su morali da pišu međunarodnim instancama, jer domaće institucije - ne reaguju. „Ja sam podrška svom detetu, kao i ostali roditelji… Nakon što smo se obratili institucijama u našoj zemlji, jer je bilo kršenja zakona, moralo je da se pređe na više instance. To je uradio naš pravni zastupnik koga su
N1 Info pre 1 sat
