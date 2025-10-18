Saša Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Vezenkov je u hali "Aleksandar Nikolić" postigao 23 poena, imao 10 skokova i dve asistencije

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov najkorisniji je igrač (MVP) petog kola Evrolige. Kako je saopšteno na sajtu Evrolige, Bugarin je u pobedi Olimpijakosa na gostovanju Makabiju u Beogradu (95:94) ostvario indeks korisnosti 31. Vezenkov je u hali "Aleksandar Nikolić" postigao 23 poena, imao 10 skokova i dve asistencije, uz samo jednu izgubljenu loptu. Samo jedan poen indeksa korisnosti manje od Vezenkova imao je njegov klupski saigrač Nikola Milutinov.
