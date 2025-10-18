8-0: Srpski treneri dominiraju prvenstvom Turske!

Košarkaši Bešiktaša odigrali su sedam mečeva u novoj sezoni, prvi su izgubili na gostovanju Liektabelisu na startu Evrokupa, a potom upisali šest vezanih trijumfa.

Ekipa Dušana Alimpijevića u subotu je slavila na gostovanju Esenler Eroksporu rezultatom 84:80 i sa učinkom 4-0 na vrhu je tabele prvenstva Turrske zajedno sa Bahčešehirom, još jednog srpskog trenera Marka Baraća. Bešiktaš je sredinom poslednje četvrtine došao do maksimalnih 15 poena prednosti, ali daleko od toga da nije bilo drame. Domaća ekipa je uspela da se približi na samo tri poena minusa (80:82), ali ne i da napravi čudo. U timu selektora Srbije istakli su