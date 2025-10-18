Alimpijević isključen, Bešiktaš ostao neporažen

Košarkaši Bešiktaša, koje sa klupe predvodi Dušan Alimpijević, savladali su u gostima Esenler Erokspor sa 84:80, u okviru četvrtog kola turskog šampionata.

Selektor Srbije i trener Bešiktaša Dušan Alimpijević isključen je na 19 sekundi pre kraja meča, pošto je dobio drugu tehničku grešku. Tim iz Istanbula je do pobede predvodio Džona Metjus sa 26 poena, tri skoka i četiri asistencije, pratio ga je Entoni Braun sa 13 poena i sedam skokova. Dvocifreni su bili još Devon Dotson i Ante Žižić sa po 10 poena. Kod Esenler Erokspora se istakao Petr Korneli sa 21 poenom, osam skokova i šesta asistencija, isti broj poena je