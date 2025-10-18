Papajanis i još jedna glavobolja za Kokoškova: Moraće novi centar

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Saša Ozmo
Papajanis i još jedna glavobolja za Kokoškova: Moraće novi centar

Poraz od Panatinaikosa (81:95) u petom kolu Evrolige bio je samo deo loših vesti za Anadolu Efes, koji je ostao bez dvojice važnih igrača zbog povreda.

Klub iz Istanbula potvrdio je da će Jorgos Papajanis morati na operaciju prednjeg ukrštenog ligamenta levog kolena i da ga čeka pauza od oko osam meseci. Grčki centar se povredio prilikom pokušaja zakucavanja, nezgodno je doskočio na levu nogu i uz jake bolove iznet je sa parketa na nosilima, a zatim odmah prebačen u bolnicu. Loše vesti se tu nisu završile – Erdžan Osmani je u istom meču povredio levo rame. Kako su saopštili iz kluba, terapija je već započeta, a
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Crne slutnje se ostvarile: Efes se oglasio najgorim vestima!

Crne slutnje se ostvarile: Efes se oglasio najgorim vestima!

Hot sport pre 9 minuta
Efes potvrdio katastrofu - Partizan isto u problemu?

Efes potvrdio katastrofu - Partizan isto u problemu?

B92 pre 35 minuta
Kokoškov u velikom problemu: Efes bez važnog igrača do kraja sezone, potraga za novim centrom

Kokoškov u velikom problemu: Efes bez važnog igrača do kraja sezone, potraga za novim centrom

Dnevnik pre 1 sat
Obistinile se najgore slutnje za Kokoškova - Papajanis pokidao prednje ukrštene ligamente

Obistinile se najgore slutnje za Kokoškova - Papajanis pokidao prednje ukrštene ligamente

Sportske.net pre 1 sat
Problemi za Efes – Papajanis završio sezonu, Osmani tri nedelje van terena

Problemi za Efes – Papajanis završio sezonu, Osmani tri nedelje van terena

RTS pre 1 sat
Papajanis osam meseci van terena, Osmani tri nedelje

Papajanis osam meseci van terena, Osmani tri nedelje

Sportski žurnal pre 1 sat
Veliki problem za Kokoškova i Efes: Srbin ostao bez centra do kraja sezone

Veliki problem za Kokoškova i Efes: Srbin ostao bez centra do kraja sezone

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaEvroligaIstanbulAnadolu Efes

Sport, najnovije vesti »

Bugarin ispred Srbina, večiti van konkurencije: Milutinovu saigrač „oteo“ MVP nagradu!

Bugarin ispred Srbina, večiti van konkurencije: Milutinovu saigrač „oteo“ MVP nagradu!

Hot sport pre 44 minuta
Crne slutnje se ostvarile: Efes se oglasio najgorim vestima!

Crne slutnje se ostvarile: Efes se oglasio najgorim vestima!

Hot sport pre 9 minuta
Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Radio sto plus pre 4 minuta
Poter u poodmaklim pregovorima za mesto selektora Švedske

Poter u poodmaklim pregovorima za mesto selektora Švedske

Sport klub pre 44 minuta
Zvezdaši u ekstazi i izvan "Arene" nakon pobede protiv Reala

Zvezdaši u ekstazi i izvan "Arene" nakon pobede protiv Reala

Sportske.net pre 14 minuta