Papajanis i još jedna glavobolja za Kokoškova: Moraće novi centar

Poraz od Panatinaikosa (81:95) u petom kolu Evrolige bio je samo deo loših vesti za Anadolu Efes, koji je ostao bez dvojice važnih igrača zbog povreda.

Klub iz Istanbula potvrdio je da će Jorgos Papajanis morati na operaciju prednjeg ukrštenog ligamenta levog kolena i da ga čeka pauza od oko osam meseci. Grčki centar se povredio prilikom pokušaja zakucavanja, nezgodno je doskočio na levu nogu i uz jake bolove iznet je sa parketa na nosilima, a zatim odmah prebačen u bolnicu. Loše vesti se tu nisu završile – Erdžan Osmani je u istom meču povredio levo rame. Kako su saopštili iz kluba, terapija je već započeta, a