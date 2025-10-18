Dan posle Partizana, a pred Zvezdu, Baskonija dovela Simonsa

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Dan posle Partizana, a pred Zvezdu, Baskonija dovela Simonsa

Košarkaški klub Baskonija saopštio je da je američki plejmejker Kobi Simons novi igrač ovog tima.

Visok 196 cm, Kobi Simons stiže kao dodatak desetkovanoj ekipi Paola Galbijatija. Dosta se muči Baskonija posle 0-5 na startu sezone, a i kako ne bi kada im nedostaju Markus Hauard, Trent Forest, Rodions Kuruc... Stoga i reakcija. U vrlo uskom tržištu u ovom trenutku, pronašli su Simonsa u Kini, odnosno Žeđijang Golden bulsima. Ranije, ovaj momak rođen 1997. godine, igrao je za Memfis Grizlise, Klivlend Kavalires, Šarlot Hornetse, Toronto Reptorse, ali uglavnom je
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Opušteni profesor željko Obradović: Evroliga podelila urnebesan komentar na video Žoca i Murinena!

Opušteni profesor željko Obradović: Evroliga podelila urnebesan komentar na video Žoca i Murinena!

Hot sport pre 6 minuta
Željko: Moramo strpljivije!

Željko: Moramo strpljivije!

Vesti online pre 31 minuta
Hitna reakcija pred utakmicu protiv zvezde! Baskonija se pojačala nakon katastrofe u Evroligi i poraza od Partizana

Hitna reakcija pred utakmicu protiv zvezde! Baskonija se pojačala nakon katastrofe u Evroligi i poraza od Partizana

Kurir pre 16 minuta
Baskonija se pojačala pred Zvezdu

Baskonija se pojačala pred Zvezdu

Sportski žurnal pre 7 minuta
Baskonija se pojačala pred zvezdu: Amerikanac stigao u Vitoriju!

Baskonija se pojačala pred zvezdu: Amerikanac stigao u Vitoriju!

Večernje novosti pre 6 minuta
Baskonija se pojačava pred crvenu zvezdu: Idu na sve ili ništa sa bekom iz Kine!

Baskonija se pojačava pred crvenu zvezdu: Idu na sve ili ništa sa bekom iz Kine!

Hot sport pre 1 sat
Baskonija reagovala posle brojnih povreda, Simons dva meseca u Vitoriji

Baskonija reagovala posle brojnih povreda, Simons dva meseca u Vitoriji

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanTorontoKina

Sport, najnovije vesti »

Nagetsi bili nadomak pobede nad šampionom NBA lige: Denver kažnjen uz zvuk sirene (VIDEO)

Nagetsi bili nadomak pobede nad šampionom NBA lige: Denver kažnjen uz zvuk sirene (VIDEO)

Danas pre 11 minuta
Marinakis nije mogao da izdrži - Istorijski krah Foresta, Čelsi može i bez Mareske

Marinakis nije mogao da izdrži - Istorijski krah Foresta, Čelsi može i bez Mareske

Sportske.net pre 0 minuta
Opušteni profesor željko Obradović: Evroliga podelila urnebesan komentar na video Žoca i Murinena!

Opušteni profesor željko Obradović: Evroliga podelila urnebesan komentar na video Žoca i Murinena!

Hot sport pre 6 minuta
Košarka: U najavi spektakl – dolazi moćna Gran Kanarija

Košarka: U najavi spektakl – dolazi moćna Gran Kanarija

Subotica.com pre 0 minuta
Željko: Moramo strpljivije!

Željko: Moramo strpljivije!

Vesti online pre 31 minuta