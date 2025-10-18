Dan posle Partizana, a pred Zvezdu, Baskonija dovela Simonsa

Košarkaški klub Baskonija saopštio je da je američki plejmejker Kobi Simons novi igrač ovog tima.

Visok 196 cm, Kobi Simons stiže kao dodatak desetkovanoj ekipi Paola Galbijatija. Dosta se muči Baskonija posle 0-5 na startu sezone, a i kako ne bi kada im nedostaju Markus Hauard, Trent Forest, Rodions Kuruc... Stoga i reakcija. U vrlo uskom tržištu u ovom trenutku, pronašli su Simonsa u Kini, odnosno Žeđijang Golden bulsima. Ranije, ovaj momak rođen 1997. godine, igrao je za Memfis Grizlise, Klivlend Kavalires, Šarlot Hornetse, Toronto Reptorse, ali uglavnom je