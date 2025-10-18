Bogdanović solidan, Jokić i Jović odmarali

Sportski žurnal pre 1 sat
Bogdanović solidan, Jokić i Jović odmarali

Bogdan postigao četiri poena u pobedi Klipersa

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je četiri poena u pobedi Los Anđeles Klipersa na gostovanju Golden Stejtu rezultatom 106:103 u poslednjem pripremnom meču pred start NBA lige. Bogdanović je za 14 minuta na terenu uz četiri poena imao i tri asistencije. Nikola Jokić je sa klupe odgledao meč u kom je njegov Denver kao gost poražen na gostovanju šamponu Oklahomi rezultatom 94:91. Osim Jokića, za Nagetse nisu igrali ni Džamal Marej ni Aron Gordon, sva trojica
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Bez Jokića Denver poražen od Oklahome uz zvuk sirene, Bogdanović se uz pobedu vratio u igru

Bez Jokića Denver poražen od Oklahome uz zvuk sirene, Bogdanović se uz pobedu vratio u igru

RTS pre 1 sat
Bogdanović zaigrao, povreda je prošlost Srbin spreman za NBA sezonu, ubacio prve poene za Kliperse posle malera na Evrobasketu…

Bogdanović zaigrao, povreda je prošlost Srbin spreman za NBA sezonu, ubacio prve poene za Kliperse posle malera na Evrobasketu

Dnevnik pre 2 sata
Jokić odmarao i sa klupe video neverovatnu trojku – nije igrao ni Jović /video/

Jokić odmarao i sa klupe video neverovatnu trojku – nije igrao ni Jović /video/

Sputnik pre 4 sati
Odlične vesti: Vratio se Bogi, kapiten Srbije ponovo na terenu u pobedi Klipersa nad Golden Stejtom

Odlične vesti: Vratio se Bogi, kapiten Srbije ponovo na terenu u pobedi Klipersa nad Golden Stejtom

Večernje novosti pre 3 sata
(Video) Jokić celu takmicu presedeo na klupi, Denver izgubio Evo zbog čega kralj košarke nije igrao ni sekundu

(Video) Jokić celu takmicu presedeo na klupi, Denver izgubio Evo zbog čega kralj košarke nije igrao ni sekundu

Dnevnik pre 4 sati
Nije mu bilo lako: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama

Nije mu bilo lako: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama

Večernje novosti pre 4 sati
Vratio se Bogdanović, Jokić gledao meč sa klupe

Vratio se Bogdanović, Jokić gledao meč sa klupe

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesBogdan BogdanovićNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Bugarin ispred Srbina, večiti van konkurencije: Milutinovu saigrač „oteo“ MVP nagradu!

Bugarin ispred Srbina, večiti van konkurencije: Milutinovu saigrač „oteo“ MVP nagradu!

Hot sport pre 44 minuta
Crne slutnje se ostvarile: Efes se oglasio najgorim vestima!

Crne slutnje se ostvarile: Efes se oglasio najgorim vestima!

Hot sport pre 9 minuta
Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Radio sto plus pre 4 minuta
Poter u poodmaklim pregovorima za mesto selektora Švedske

Poter u poodmaklim pregovorima za mesto selektora Švedske

Sport klub pre 45 minuta
Zvezdaši u ekstazi i izvan "Arene" nakon pobede protiv Reala

Zvezdaši u ekstazi i izvan "Arene" nakon pobede protiv Reala

Sportske.net pre 14 minuta