Ivanović strelac u pobedi Milvola (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Ivanović strelac u pobedi Milvola (video)

Milvol u gostima bolji od Kvins Park Rendžersa – 2:1

Fudbaleri Milvola pobedili su danas u gostima Kvins Park Rendžers rezultatom 2:1 u meču 10. kola Čempionšipa. Gosti su poveli golom Femija Aziza u 36. minutu. Srpski fudbaler Mihailo Ivanović duplirao je prednost Milvola u 45+4. minutu. Konačan rezultat postavio je Rumarn Barel u 85. minutu. GOAL: Mihailo Ivanović 45' +4 Championship | ???????????????????????? Queens Park Rangers 0-2 Millwall pic.twitter.com/2s3GVqQsan Milvol se trenutno nalazi na trećem mestu na
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Milenković opet ostao bez trenera, klub iz Premijer lige hitno doneo odluku

Milenković opet ostao bez trenera, klub iz Premijer lige hitno doneo odluku

Nova pre 5 minuta
MLADI LAVOVI IZ PAZARA NEUSTRAŠIVI: Omladinci pobedili Vojvodinu 4:2

MLADI LAVOVI IZ PAZARA NEUSTRAŠIVI: Omladinci pobedili Vojvodinu 4:2

Sandžak haber pre 35 minuta
Milenković posle selektora, čeka i novog trenera – najbrža „šut-karta“ u istoriji Premijer lige

Milenković posle selektora, čeka i novog trenera – najbrža „šut-karta“ u istoriji Premijer lige

Sputnik pre 2 sata
Postekoglu (već) dobio otkaz

Postekoglu (već) dobio otkaz

Sportski žurnal pre 2 sata
Milenković nemoćan protiv Plavaca (video)

Milenković nemoćan protiv Plavaca (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Najbrži otkaz u istoriji Premijer lige: Reprezentativac Srbije ostao bez trenera nakon crne serije!

Najbrži otkaz u istoriji Premijer lige: Reprezentativac Srbije ostao bez trenera nakon crne serije!

Hot sport pre 3 sata
"Šumari" posle debakla od Čelsija ostali bez šefa: Postekoglu nije više trener Notingem Foresta

"Šumari" posle debakla od Čelsija ostali bez šefa: Postekoglu nije više trener Notingem Foresta

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalTwitter

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Pogledajte kako je Barselona slavila golom u zaustavnom vremenu

(VIDEO) Pogledajte kako je Barselona slavila golom u zaustavnom vremenu

Danas pre 30 minuta
(VIDEO) Pogledajte golove sa subotnjih mečeva Premijer lige

(VIDEO) Pogledajte golove sa subotnjih mečeva Premijer lige

Danas pre 55 minuta
Hamad Međedović na korak od glavnog žreba u Beču

Hamad Međedović na korak od glavnog žreba u Beču

Danas pre 1 sat
Bosna i Hercegovina jedina koči slobodno kretanje u regionu – RS blokira sporazum sa Kosovom

Bosna i Hercegovina jedina koči slobodno kretanje u regionu – RS blokira sporazum sa Kosovom

Danas pre 2 sata
Džon Meri ušao i prelomio meč, Vidosavljević sa dva gola dotukao "svoje" Kragujevčane!

Džon Meri ušao i prelomio meč, Vidosavljević sa dva gola dotukao "svoje" Kragujevčane!

Sportske.net pre 5 minuta