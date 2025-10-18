Ivanović strelac u pobedi Milvola (video)

Milvol u gostima bolji od Kvins Park Rendžersa – 2:1

Fudbaleri Milvola pobedili su danas u gostima Kvins Park Rendžers rezultatom 2:1 u meču 10. kola Čempionšipa. Gosti su poveli golom Femija Aziza u 36. minutu. Srpski fudbaler Mihailo Ivanović duplirao je prednost Milvola u 45+4. minutu. Konačan rezultat postavio je Rumarn Barel u 85. minutu. GOAL: Mihailo Ivanović 45' +4 Championship | ???????????????????????? Queens Park Rangers 0-2 Millwall pic.twitter.com/2s3GVqQsan Milvol se trenutno nalazi na trećem mestu na