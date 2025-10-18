Ispred bine su... Ena otkrila šta je Gastoz radio u klubu s nepoznatom crnkom, Anđela će čupati kosu s glave?!

Jutros je isplivala slika pobednika ''Elite 8'', Nenada Marinkovića Gastoza, koji je sinoć u noćnom provodu napravio selfi sa nepoznatom ženskom osobom na kom je zagrlio i poljubio je u čelo, a potom je i ona njega poljubila.

S obzirom da se napravila pompa, oglasila se Ena Čolić koja je sa svojim dečkom Jovanom Pejićem Pejom bila na istom mestu u provodu kao i Gastoz. Ena je otkrila šta je videla i šta se zapravo desilo, što se Anđeli Đuričić zasigurno neće dopasti: - Peja mu se javio, a nas dvoje se nismo pozdravili već sam se ja pozdravila samo sa Tozlom. Ja sam sinoć pazila da ne gledam ka njihovom stolu baš da ne bi ispalo nešto, a meni je Peja čak jutros pročitao naslov u novinama