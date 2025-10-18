Zelenski nudio Trampu dronove za "tomahavke", princ Endru se odrekao svih titula: Šta se desilo juče u svetu?

Tramp dočekao Zelenskog: Susret lidera SAD i Ukrajine u Beloj kući, da li će Kijev dobiti "tomahavke"?

Telegraf.rs i ovog jutra sumira najvažnije događaje iz sveta koji su obeležili prethodni dan. Amerčki predsednik Donald Tramp dočekao je u beloj kući Volodimira Zelenskog, predsednika Ukrajine. Ovo je treži put da Zelenski dolazi u Belu kuću od kada je Tramp započeo drugi predsednički mandat. Kako je najavljeno očekuje se da će Zelenski insistirati na Trampovom razmatranju da Kijevu pošalje više oružja dugog dometa sposobnog da pogodi ciljeve duboko u Rusiji.