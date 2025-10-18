Netanjahuov kabinet: Prelaz Rafa do daljnjeg ostaje zatvoren

Večernje novosti pre 18 minuta
Netanjahuov kabinet: Prelaz Rafa do daljnjeg ostaje zatvoren

KABINET izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je danas da će prelaz Rafa između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljeg.

Foto: Tanjug - Otvaranje prelaza će biti razmotreno na osnovu toga kako Hamas ispunjava svoj deo obaveza u vraćanju tela preminulih talaca i sprovođenju dogovorenog okvira - navedeno je u saopštenju kabineta, preneo je Rojters. Izraelska vojna agencija za koordinaciju (COGAT) saopštila je u četvrtak da se pripreme za otvaranje prelaza Rafe za kretanje ljudi sprovode u punoj koordinaciji između Izraela i Egipta, u skladu sa potpisanim sporazumom o prekidu vatre.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Nedeljnik pre 1 sat
Hamas najavio da će predati još tela još dvojice talaca

Hamas najavio da će predati još tela još dvojice talaca

Slobodna Evropa pre 2 sata
Hamas najavio predaju još dva tela talaca

Hamas najavio predaju još dva tela talaca

Politika pre 1 sat
Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Beta pre 2 sata
Izrael odbija da otvori prelaz Rafa, uslov isporuka svih tela talaca

Izrael odbija da otvori prelaz Rafa, uslov isporuka svih tela talaca

Nedeljnik pre 2 sata
Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Hamas najavio predaju još dva tela talaca nakon pritiska Izraela

Radio sto plus pre 2 sata
"Dobićete tela..." Hamas se ponovo oglasio o taocima

"Dobićete tela..." Hamas se ponovo oglasio o taocima

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasEgipatTanjugRojtersGazaRafa

Svet, najnovije vesti »

Netanjahu će se ponovo kandidovati za premijera Izraela

Netanjahu će se ponovo kandidovati za premijera Izraela

Danas pre 8 minuta
Od bilborda do Telegrama: Kako političko oglašavanje cveta u ratom zahvaćenoj Ukrajini

Od bilborda do Telegrama: Kako političko oglašavanje cveta u ratom zahvaćenoj Ukrajini

Danas pre 1 sat
Netanjahuov kabinet: Prelaz Rafa do daljnjeg ostaje zatvoren

Netanjahuov kabinet: Prelaz Rafa do daljnjeg ostaje zatvoren

Blic pre 23 minuta
Poginule tri žene: Razorna eksplozija u ruskoj fabrici: Povređeno više osoba (video)

Poginule tri žene: Razorna eksplozija u ruskoj fabrici: Povređeno više osoba (video)

Blic pre 53 minuta
Netanjahu: Rat u Gazi će se završiti kada Hamas bude razoružan

Netanjahu: Rat u Gazi će se završiti kada Hamas bude razoružan

Danas pre 33 minuta