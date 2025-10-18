Zbog ovoga se oglasila i Evroliga: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Zbog ovoga se oglasila i Evroliga: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (foto)

CRVENA Zvezda savladal je Real Madrid, a nakon meča dogodila se zanimljiva scena.

FOTO: M. Vukadinović Duel dva tima obeležili su Čima Moneke sa jedne, a Čuma Okeke sa druge strane. Naime, košarkaš Zvezde Čima Moneke i as Reala, Čuma Okeke, razmenili su dresove i sve to zabeležili legendarnom slikom. Moneke je ubacio 15 poena i uz to imao sedam skokova, dok je Okeke imao po poen i skok više od košarkaša Zvezde. Zbog svega se na društvenim mrežama oglasila i Evroliga: Legendary jersey swap! @chuma_okeke 🤝 @Chimdogg_ pic.twitter.com/lnpzRkXYlA —
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Ovako je Zvezda zgromila Real! Obradovićeva četa od kraljeva napravila sluge! Ko je propustio da pogleda spektakl - ovo su…

Ovako je Zvezda zgromila Real! Obradovićeva četa od kraljeva napravila sluge! Ko je propustio da pogleda spektakl - ovo su najzanimljiviji detalji meča (video)

Kurir pre 24 minuta
Neobičan predlog realovog trenera posle poraza od zvezde: Možemo da spojimo dve strane...

Neobičan predlog realovog trenera posle poraza od zvezde: Možemo da spojimo dve strane...

Kurir pre 1 sat
Raspored "večitih" u EL: Zvezda može da nastavi seriju, Partizan ima težak zadatak

Raspored "večitih" u EL: Zvezda može da nastavi seriju, Partizan ima težak zadatak

B92 pre 1 sat
Šta čeka „večite“ u Evroligi: Zvezda ne ide iz Beograda, Partizan protiv najvećeg iznenađenja

Šta čeka „večite“ u Evroligi: Zvezda ne ide iz Beograda, Partizan protiv najvećeg iznenađenja

Nova pre 1 sat
Kako je Saša Obradović "probudio" Zvezdu? Shvatio je šta mora da promeni, pa pregazio Real u Areni

Kako je Saša Obradović "probudio" Zvezdu? Shvatio je šta mora da promeni, pa pregazio Real u Areni

Mondo pre 1 sat
Zvezdin dobitni recept – Sašin „pečat“, snažna odbrana i 20.000 navijača u Areni

Zvezdin dobitni recept – Sašin „pečat“, snažna odbrana i 20.000 navijača u Areni

Sputnik pre 2 sata
Timska pobeda Zvezde - ističu se Kodi i Obradović, Jago najgore ocenjen

Timska pobeda Zvezde - ističu se Kodi i Obradović, Jago najgore ocenjen

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaReal MadridMadridEvroligaTwitterKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Vezenkov MVP petog kola Evrolige, Larkinov rekord sve bliže

Vezenkov MVP petog kola Evrolige, Larkinov rekord sve bliže

RTS pre 3 minuta
Borković ponovo sjajan u aziji: Spreman za najveće domete!

Borković ponovo sjajan u aziji: Spreman za najveće domete!

Hot sport pre 3 minuta
Krunić i Katai napadaju Bragu

Krunić i Katai napadaju Bragu

Sportski žurnal pre 24 minuta
Braga favorit pred okršaj ispod Kamenoloma

Braga favorit pred okršaj ispod Kamenoloma

Sportski žurnal pre 24 minuta
Sergeju 35 miliona godišnje

Sergeju 35 miliona godišnje

Sportski žurnal pre 24 minuta