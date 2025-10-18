Predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova osvrnula se na posetu šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog Vašingtonu, uporedivši ga sa Viktorijom Nuland.

“Zelenski u Vašingtonu kao Nuland u Kijevu – isti kriminalni potpis. Zašto? Zato što je Zelenski proizvod američkih ultraliberala”, napisala je ona na Telegramu. Zelenski se u petak sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući. Tramp je na sastanku, između ostalog, rekao da bi isporuka raketa “tomahavk” Kijevu, u šta se Zelenski uzdao, izazvala dalju eskalaciju. Podsetimo, za Viktoriju Nuland se smatra da je glavni arhitekta antiruskog kursa