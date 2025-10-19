Hamad bez glavnog žreba Beča

B92 pre 20 minuta
Hamad bez glavnog žreba Beča

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u glavni žreb turnira u Beču.

Od njega je u poslednjem kolu kvalifikacija bolji bio Britanac Džejkob Firnli – 7:6 (11), 6:3. Hamad je najveće prilike propustio u prvom setu. Najpre je imao dve set lopte u 11. gemu, a onda još tri u taj-brejku. Firnli je svoju četvrtu priliku u prvom periodu iskoristio, a onda Hamad slomio brejkom u šestom gemu. Međedović je mogao na startu drugog seta da stigne do brejka, imao je jednu šansu, ali je nije iskoristio i tako sebi potpisao poraz.
