Srbija razbila Ukrajinu

B92 pre 44 minuta
Rukometašice Srbije ubedljivo su pobedile Ukrajinu u kvalifikacijama za EP.

Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je večeras u slovačkim Mihalovcima selekciju Ukrajine sa 34:23 (17:12), u utakmici drugog kola Grupe 5 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. Po četiri gola u pobedi selekcije Srbije postigle su Katarina Krpež-Šlezak, Jovana Skrobić, Aleksandra Vukajlović i Sara Garović. U selekciji Ukrajine bolje od ostalih su bile Karina Kolodijuk i Dijana Dmitrišin sa po četiri pogotka. Ranije danas u ovoj grupi Švedska je na
