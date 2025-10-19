BBC vesti na srpskom

Preminuo Sem Rivers, basista grupe Limp Bizkit, u 48. godini

„Imao je prirodni talenat, nezaboravnu pojavu i veliko srce,” poručili su iz benda.

BBC News pre 1 sat  |  Otili Mičel -
Rivers svira na zelenoj bas gitari, dok Fred Durst ima bradu i nosi ljubičasti džemper.
Stefan Hoederath/Redferns via Getty Images
Sem Rivers i Fred Durst na nastupu u Berlinu 2015. godine

Sem Rivers, basista i jedan od osnivača američkog metal benda Limp Bizkit, preminuo je u 48. godini.

Vest o njegovoj smrti objavljena je na društvenim mrežama benda, uz emotivnu poruku da Rivers nije bio samo basista, već „duša njihovog zvuka".

„Od prve note koju smo zajedno odsvirali, Sem je unosio svetlost i ritam koji se ne može zameniti.

„Imao je prirodni talenat, nezaboravnu pojavu i veliko srce", poručili su članovi benda.

Uzrok smrti nije saopšten.

Bend Limp Bizkit, u čijem sastavu su bili Fred Durst, Džon Oto, Didžej Letal i Sem Rivers, osnovan je 1994. godine.

Kombinujući hip-hop i rok uz eksplicitne tekstove, bend je postao zaštitni znak zvuka kasnih devedesetih i odigrao važnu ulogu u približavanju alternativnog zvuka široj publici.

Među njihovim najpoznatijim albumima su Significant Other, Chocolate Starfish i Hot Dog Flavored Water, a veliki uspeh su postigli i singlovima Take a Look Around i Rollin' (Air Raid Vehicle).

„Proveli smo mnogo zajedničkih trenutaka divljih, tihih, prelepih, a svaki od njih bio je poseban, jer je Sem bio s nama", piše u saopštenju benda.

Didžej Letal (pravo ime Leor Diman) napisao je „da je u šoku" u objavi na Instagramu, uz molbu da se poštuje privatnost Semove porodice.

Članovi benda stoje ispred zida
Paul Natkin/Getty Images
Eksplicitni tekstovi i jedinstveni spoj hip-hopa i roka učinili su Limp Bizkit važnim bendom devedesetih i ranih dvehiljaditih.

Pored muzičkog talenta, za koji je 2000. godine nagrađen prestižnom Gibson nagradom za najboljeg basistu, članovi benda u oproštajnoj poruci pomenuli su i humanitarni rad Sema Riversa.

„Živećeš kroz muziku i živote koje si spasio - muzikom, humanitarnim radom i prijateljstvima", napisao je Didžej Letal.

Bend Limp Bizkit je u septembru objavio novi singl Making Love to Morgan Wallen, a mesec dana ranije su nastupili na Riding festivalu.

Njihov poslednji album Still Sucks, izašao je pre četiri godine.

Rivers je 2015. napustio bend na nekoliko godina usled bolesti jetre, kako je sam rekao Džonu Viderhornu, autoru knjige Raising Hell (Dizanje pakla), „zbog prekomernog konzumiranja alkohola".

„Prestao sam da pijem i uradio sve što su mi lekari savetovali.

„Lečio sam se od alkohola i transplantirana mi je jetra - savršeno podudarna", rekao je za Laudvajer (Loudwire).

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.19.2025)

BBC News
'Bez kraljeva': Milioni ljudi na protestima protiv Trampa širom SAD

'Bez kraljeva': Milioni ljudi na protestima protiv Trampa širom SAD

BBC News pre 2 sata
Ko i kako uklanja mrlje od žvaka sa trotoara u Srbiji

Ko i kako uklanja mrlje od žvaka sa trotoara u Srbiji

BBC News pre 2 sata
Zelenski uzdržan o projektilima tomahavk posle sastanka s Trampom

Zelenski uzdržan o projektilima tomahavk posle sastanka s Trampom

BBC News pre 1 dan
Dan žalosti u ponedeljak u Sremskoj Mitrovici zbog tragedije na putu

Dan žalosti u ponedeljak u Sremskoj Mitrovici zbog tragedije na putu

BBC News pre 1 dan
Ubistvo dečaka Dušana Jovanovića: Zločin koji je Rome u Srbiji izveo na ulice

Ubistvo dečaka Dušana Jovanovića: Zločin koji je Rome u Srbiji izveo na ulice

BBC News pre 19 sati
BBC News

Povezane vesti »

Preminuo Sem Rivers, basista grupe Limp Bizkit, u 48. godini

Preminuo Sem Rivers, basista grupe Limp Bizkit, u 48. godini

Danas pre 1 sat
Preminuo Sem Rivers, basista grupe Limp Bizkit, u 48. godini

Preminuo Sem Rivers, basista grupe Limp Bizkit, u 48. godini

Radio 021 pre 1 sat
Preminuo Sem Rivers, basista grupe Limp Bizkit, u 48. godini

Preminuo Sem Rivers, basista grupe Limp Bizkit, u 48. godini

NIN pre 1 sat
Preminuo Sem Rivers, basista grupe Limp Bizkit, u 48. godini

Preminuo Sem Rivers, basista grupe Limp Bizkit, u 48. godini

Južne vesti pre 1 sat
Preminuo basista grupe "Limp Bizkit" Sem Rivers

Preminuo basista grupe "Limp Bizkit" Sem Rivers

Radio 021 pre 2 sata
Preminuo član benda Limp Bizkit, kolege se emotivnom objavom oprostile od njega: „Danas smo izgubili brata“

Preminuo član benda Limp Bizkit, kolege se emotivnom objavom oprostile od njega: „Danas smo izgubili brata“

Nova pre 2 sata
Umro Sem Rivers (48), basista Limp Bizkita

Umro Sem Rivers (48), basista Limp Bizkita

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Poznaju se od detinjstva, zajedno trenirali, pa prekinuli kontakt- a sad preokret: Ana zapratila Novaka!

Poznaju se od detinjstva, zajedno trenirali, pa prekinuli kontakt- a sad preokret: Ana zapratila Novaka!

Story pre 50 minuta
KVIZ: Pitanja su baš zanimljiva – proverite svoje znanje

KVIZ: Pitanja su baš zanimljiva – proverite svoje znanje

Zrenjaninski pre 35 minuta
"Nisam baš najbolje": Džaja iz Amadeus benda se oglasio nakon što je hitno primljen u bolnicu: "Nadam se da će biti bolje"

"Nisam baš najbolje": Džaja iz Amadeus benda se oglasio nakon što je hitno primljen u bolnicu: "Nadam se da će biti bolje"

Blic pre 15 minuta
Šok prizor na groblju: Na 400 grobova zalepljene poruke, ožalošćene porodice ne mogu da veruju svojim očima

Šok prizor na groblju: Na 400 grobova zalepljene poruke, ožalošćene porodice ne mogu da veruju svojim očima

Blic pre 15 minuta
Muž joj ima hotel u crnoj gori, a ona najviše uživa kod kuće: Nevena Božović se snimila sa sinom u trenerci: Kosa razbarušena…

Muž joj ima hotel u crnoj gori, a ona najviše uživa kod kuće: Nevena Božović se snimila sa sinom u trenerci: Kosa razbarušena i naočare na glavi (foto)

Blic pre 0 minuta