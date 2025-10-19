Preminuo Sem Rivers, basista grupe Limp Bizkit, u 48. godini

BBC News pre 1 sat | Otili Mičel -

Stefan Hoederath/Redferns via Getty Images Sem Rivers i Fred Durst na nastupu u Berlinu 2015. godine

Sem Rivers, basista i jedan od osnivača američkog metal benda Limp Bizkit, preminuo je u 48. godini.

Vest o njegovoj smrti objavljena je na društvenim mrežama benda, uz emotivnu poruku da Rivers nije bio samo basista, već „duša njihovog zvuka".

„Od prve note koju smo zajedno odsvirali, Sem je unosio svetlost i ritam koji se ne može zameniti.

„Imao je prirodni talenat, nezaboravnu pojavu i veliko srce", poručili su članovi benda.

Uzrok smrti nije saopšten.

Bend Limp Bizkit, u čijem sastavu su bili Fred Durst, Džon Oto, Didžej Letal i Sem Rivers, osnovan je 1994. godine.

Kombinujući hip-hop i rok uz eksplicitne tekstove, bend je postao zaštitni znak zvuka kasnih devedesetih i odigrao važnu ulogu u približavanju alternativnog zvuka široj publici.

Među njihovim najpoznatijim albumima su Significant Other, Chocolate Starfish i Hot Dog Flavored Water , a veliki uspeh su postigli i singlovima Take a Look Around i Rollin' (Air Raid Vehicle) .

„Proveli smo mnogo zajedničkih trenutaka divljih, tihih, prelepih, a svaki od njih bio je poseban, jer je Sem bio s nama", piše u saopštenju benda.

Didžej Letal (pravo ime Leor Diman) napisao je „da je u šoku" u objavi na Instagramu, uz molbu da se poštuje privatnost Semove porodice.

Paul Natkin/Getty Images Eksplicitni tekstovi i jedinstveni spoj hip-hopa i roka učinili su Limp Bizkit važnim bendom devedesetih i ranih dvehiljaditih.

Pored muzičkog talenta, za koji je 2000. godine nagrađen prestižnom Gibson nagradom za najboljeg basistu, članovi benda u oproštajnoj poruci pomenuli su i humanitarni rad Sema Riversa.

„Živećeš kroz muziku i živote koje si spasio - muzikom, humanitarnim radom i prijateljstvima", napisao je Didžej Letal.

Bend Limp Bizkit je u septembru objavio novi singl Making Love to Morgan Wallen , a mesec dana ranije su nastupili na Riding festivalu.

Njihov poslednji album Still Sucks , izašao je pre četiri godine.

Rivers je 2015. napustio bend na nekoliko godina usled bolesti jetre, kako je sam rekao Džonu Viderhornu, autoru knjige Raising Hell (Dizanje pakla), „zbog prekomernog konzumiranja alkohola".

„Prestao sam da pijem i uradio sve što su mi lekari savetovali.

„Lečio sam se od alkohola i transplantirana mi je jetra - savršeno podudarna", rekao je za Laudvajer ( Loudwire ).

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

