Albanac skrivao: 700.000 evra Rekordna zaplena novca u Hrvatskoj: Pare oduzete, vozač uhapšen!

Blic
Hrvatski carinski službenici sprečili su pokušaj krijumčarenja više od 700.000 evra na graničnom prelazu Karasovići.

Prilikom kontrole na izlasku iz Hrvatske, u vozilu albanskog državljanina pronađeno je skrivenih 702.435 evra, što predstavlja jednu od najvećih zaplena novca na hrvatskim granicama, saopštila je hrvatska Uprava carine. Do otkrića je došlo tokom pojačanih mera nadzora koje su sproveli službenici Službe za suzbijanje krijumčarenja i mobilnih jedinica Dubrovnik, zajedno s policijom, preneli su hrvatski mediji. Vozač je zaustavljen pri izlasku iz zemlje, a detaljnim
Kurir pre 18 minuta
Hrvatska Dubrovnik

