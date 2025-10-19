Blic saznaje: Đorđe Z. (21) priznao da je ubio Filipa Ivanovića u Beogradu na vodi: Pomagao mu Marko P. (18), evo kako su isplanirali likvidaciju

Blic pre 6 sati
Blic saznaje: Đorđe Z. (21) priznao da je ubio Filipa Ivanovića u Beogradu na vodi: Pomagao mu Marko P. (18), evo kako su…

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Đorđa Z. (21) i Marka P. (18) zbog postojanja osnovane sumnje da su 16. oktobra 2025. godine u Hercegovačkoj ulici na podmukao način lišili života za sada NN muško lice, za koje se sumnja da je državljanin Crne Gore Filip Ivanović (34).

Osumnjičeni Đorđe Z. je na saslušanju pred javnim tužiocem priznao izvršenje krivičnog dela, ali nije dao bliže razloge, niti je opisao izvršenje krivičnog dela. Marko P. je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenih odredi pritvor jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će uticati na svedoke, da će u kratkom vremenskom periodu
VJT: Jedan od osumnjičenih priznao ubistvo u Hercegovačkoj ulici, drugi se branio ćutanjem

Danas pre 5 sati
Crna GoraTužilaštvoBeograd na vodi

Blic pre 1 sat
Radar pre 3 sata
RTV pre 3 sata
Radar pre 3 sata
Danas pre 3 sata