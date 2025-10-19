"Imamo ludog komšiju koji želi da uništi našu zemlju": Letonija postavila desetine znakova za skloništa na zgradama: Strepe od rata!

U prestonici Letonije, Rigi, na desetinama zgrada postavljeni su upadljivi zeleni znakovi sa crtežom stilizovane porodice i natpisom "patvertne", što znači sklonište, i postali su jedan od mnogih simbola spremnosti na rat u ovom gradu koji s nervozom gleda ka svom istočnom susedu, Rusiji, prenosi NBC News.

Postavljeni svuda, ovi znakovi upozoravaju stanovnike na mesta za skrivanje u slučaju napada i postali su jedan od mnogih simbola pripreme za rat u ovom šarmantnom gradu, koji sa zebnjom gleda prema svom istočnom susedu, Rusiji. - Mi smo na prvoj liniji. Mi smo zemlje istočnog krila. Mi smo susedi Rusije, agresivne države - rekao je Andris Spruds, ministar odbrane Letonije, za NBC ranije ovog meseca na konferenciji u Rigi. Dodao je da je Letonija, koja je ranije