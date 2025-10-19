Letonija postavila desetine znakova za skloništa na zgradama

Politika pre 39 minuta
Letonija postavila desetine znakova za skloništa na zgradama

Hitne službe identifikovale su stotine postojećih skloništa, a zakonodavstvo je ažurirano kako bi se omogućila izgradnja novih

U prestonici Letonije, Rigi, na desetinama zgrada postavljeni su upadljivi zeleni znakovi sa crtežom stilizovane porodice i natpisom „patvertne”, što znači sklonište, i postali su jedan od mnogih simbola spremnosti na rat u ovom gradu koji s nervozom gleda ka svom istočnom susedu, Rusiji, prenosi NBC News. Strah od ruske agresije raste u Letoniji i njenim baltičkim susedima, Estoniji i Litvaniji, posebno posle pojave aviona i sumnjivih dronova duž istočnog krila
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Imamo ludog komšiju koji želi da uništi našu zemlju": Letonija postavila desetine znakova za skloništa na zgradama: Strepe od…

"Imamo ludog komšiju koji želi da uništi našu zemlju": Letonija postavila desetine znakova za skloništa na zgradama: Strepe od rata!

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LitvanijaEstonijaLetonijaRusija

Svet, najnovije vesti »

Ruske snage bacile prvu navođenu vazdušnu bombu: Pogođen Harkov: Ima povređenih

Ruske snage bacile prvu navođenu vazdušnu bombu: Pogođen Harkov: Ima povređenih

Blic pre 9 minuta
Rafinerije u plamenu, Rusi u redovima, a najgore tek sledi: Zelenski: "Ako nama žele da nametnu nestanke struje, i mi ćemo to…

Rafinerije u plamenu, Rusi u redovima, a najgore tek sledi: Zelenski: "Ako nama žele da nametnu nestanke struje, i mi ćemo to isto učiniti"

Blic pre 19 minuta
Hrvatski carinici se našli u šoku: Albanski državljanin pokušao da prokrijumčari više od 700.000 evra

Hrvatski carinici se našli u šoku: Albanski državljanin pokušao da prokrijumčari više od 700.000 evra

Kurir pre 19 minuta
Hamas prekršio mirovni sporazum! Hitno obaveštenje iz Vašingtona

Hamas prekršio mirovni sporazum! Hitno obaveštenje iz Vašingtona

Alo pre 29 minuta
Biznismen upravljao državom iz senke

Biznismen upravljao državom iz senke

Radar pre 34 minuta