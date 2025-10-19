Letonija postavila desetine znakova za skloništa na zgradama

Hitne službe identifikovale su stotine postojećih skloništa, a zakonodavstvo je ažurirano kako bi se omogućila izgradnja novih

U prestonici Letonije, Rigi, na desetinama zgrada postavljeni su upadljivi zeleni znakovi sa crtežom stilizovane porodice i natpisom „patvertne”, što znači sklonište, i postali su jedan od mnogih simbola spremnosti na rat u ovom gradu koji s nervozom gleda ka svom istočnom susedu, Rusiji, prenosi NBC News. Strah od ruske agresije raste u Letoniji i njenim baltičkim susedima, Estoniji i Litvaniji, posebno posle pojave aviona i sumnjivih dronova duž istočnog krila