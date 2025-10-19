Ko je Ana Trišić Babić? Od novinara do predsednika Republike Srpske: Bogata biografija naslednice Milorada Dodika

Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se razmatra odluka o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsednika Republike Srpske, je u toku, a raspravu među poslanicima izazvala je njena biografija.

Tokom današnje rasprave, ali i prethodnih dana kada se njeno ime našlo u centru političkih zbivanja – prvo kao mogućeg glavnog pregovarača BiH sa EU, a potom i kao predlog kandidata za v.d. predsednika Republike Srpske – izneti su brojni poznati i manje poznati detalji iz njene biografije, prenosi banjaluka.net. Ana Trišić Babić rođena je i školovala se u Banjaluci. Završila je Gimnaziju i Pravni fakultet 1991. godine. Diplomirala je međunarodne odnose, a u spoljnu