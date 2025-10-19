Netanjahu će se kandidovati na izborima 2026: Očekuje pobedu, ali kraj rata sa Hamasom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će se kandidovati na izborima u novembru 2026, kao i da očekuje da će pobediti.

Na pitanje novinara izraelskog Kanala 14 da li će se kandidovati na narednim izborima i da li očekuje da će pobediti, on je odgovorio potvrdno. Kao lider najveće izraelske partije desnice, Likuda, Netanjahu je rekorder po dužini mandata pošto je na čelu izraelske vlade, sa prekidima, više od 18 godina, od 1996. On je takođe izjavio da će se rat sa Hamasom završiti kada bude dovršena druga faza mirovnog sporazuma u Gazi, koja predviđa razoružavanje tog pokreta. -