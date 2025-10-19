Netanjahu potvrdio kandidaturu za 2026. - veruje u pobedu

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će se kandidovati na izborima u novembru 2026, kao i da očekuje da će pobediti.

Na pitanje novinara izraelskog Kanala 14 da li će se kandidovati na narednim izborima i da li očekuje da će pobediti, on je odgovorio potvrdno. Kao lider najveće izraelske partije desnice, Likuda, Netanjahu je rekorder po dužini mandata pošto je na čelu izraelske vlade, sa prekidima, više od 18 godina, od 1996. On je takođe izjavio da će se rat sa Hamasom završiti kada bude dovršena druga faza mirovnog sporazuma u Gazi, koja predviđa razoružavanje tog pokreta. -
