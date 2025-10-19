Ruske snage bacile prvu navođenu vazdušnu bombu: Pogođen Harkov: Ima povređenih

Ruske snage lansirale su prvu navođenu vazdušnu bombu u napadu na ukrajinski grad Lozova, u regionu Harkova, koja je prešla oko 130 kilometara, a u napadu je povređeno pet osoba, saopštila je danas kancelarija regionalnog tužioca u Harkovu.

Kako se navodi, udar je izveden pomoću navođene vazdušne bombe nove generacije, UMBP-5R, prenela je agencija Unian. Bomba je pogodila privatnu kuću u Lozovi i oštetila pomoćne objekte, a u napadu je povređeno pet osoba. (Tanjug)