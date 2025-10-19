Ruske snage bacile prvu navođenu vazdušnu bombu na Lozovu u regionu Harkova

Tokom nedavnog napada na ciljeve u Harkovu, ruske Vazduhoplovne snage su prvi put upotrebile municiju nove generacije UMBP-5

Ruske snage lansirale su prvu navođenu vazdušnu bombu u napadu na ukrajinski grad Lozova, u regionu Harkova, koja je prešla oko 130 kilometara, a u napadu je povređeno pet osoba, saopštila je danas kancelarija regionalnog tužioca u Harkovu. Tokom nedavnog napada na ciljeve u Harkovu, ruske Vazduhoplovne snage su prvi put upotrebile municiju nove generacije UMBP-5. Ovo je saopštilo Harkovsko regionalno tužilaštvo. Važno je napomenuti da nadograđeni modul, koji služi