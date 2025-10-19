Ruske snage bacile prvu navođenu vazdušnu bombu na Lozovu u regionu Harkova

Politika pre 1 sat
Ruske snage bacile prvu navođenu vazdušnu bombu na Lozovu u regionu Harkova

Tokom nedavnog napada na ciljeve u Harkovu, ruske Vazduhoplovne snage su prvi put upotrebile municiju nove generacije UMBP-5

Ruske snage lansirale su prvu navođenu vazdušnu bombu u napadu na ukrajinski grad Lozova, u regionu Harkova, koja je prešla oko 130 kilometara, a u napadu je povređeno pet osoba, saopštila je danas kancelarija regionalnog tužioca u Harkovu. Tokom nedavnog napada na ciljeve u Harkovu, ruske Vazduhoplovne snage su prvi put upotrebile municiju nove generacije UMBP-5. Ovo je saopštilo Harkovsko regionalno tužilaštvo. Važno je napomenuti da nadograđeni modul, koji služi
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Ruske snage bacile prvu navođenu vazdušnu bombu: Pogođen Harkov: Ima povređenih

Ruske snage bacile prvu navođenu vazdušnu bombu: Pogođen Harkov: Ima povređenih

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoHarkov

Svet, najnovije vesti »

Oteli ga, upucali, pa ostavili da ga jedu životinje: Ovo je muškarac koji je preživeo golgotu (foto)

Oteli ga, upucali, pa ostavili da ga jedu životinje: Ovo je muškarac koji je preživeo golgotu (foto)

Kurir pre 1 minut
Nemačka policija upala u stan pisca koji je uporedio Gazu sa nacističkim zločinima

Nemačka policija upala u stan pisca koji je uporedio Gazu sa nacističkim zločinima

Politika pre 11 minuta
Oboreno 20 ukrajinskih dronova za dva sata

Oboreno 20 ukrajinskih dronova za dva sata

Politika pre 11 minuta
Muškarac živeo sa mrtvom majkom: Iz stana nije izlazio godinama: Zapečatio vrata izolir trakom da bi prikrio neprijatan miris…

Muškarac živeo sa mrtvom majkom: Iz stana nije izlazio godinama: Zapečatio vrata izolir trakom da bi prikrio neprijatan miris njenog trulog tela

Blic pre 1 sat
Netanjahu će se kandidovati na izborima 2026: Očekuje pobedu, ali kraj rata sa Hamasom

Netanjahu će se kandidovati na izborima 2026: Očekuje pobedu, ali kraj rata sa Hamasom

Blic pre 16 minuta