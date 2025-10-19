Dodik razvlašćen, povučeni svi njegovi sporni zakoni

Dojče vele pre 43 minuta
Dodik razvlašćen, povučeni svi njegovi sporni zakoni

Narodna skupština RS poništila je sve zakone koji se odnose na vanustavno delovanje, usvojene od 2023, među kojima je i zakon zbog kojeg je Milorad Dodik osuđen. Imenovan je i v.d. predsednika RS.

Iako je pre nekoliko dana ime Željke Cvijanović, aktuelne članice Predsedništva Bosne i Hercegovine, bilo u igri za preuzimanje funkcije entitetskog predsednika do izbora zakazanih za novembar, neposredno pre sednice doneta je odluka da to bude Ana Trišić Babić. Savetnica Milorada Dodika, kandidat za glavnog pregovarača BiH sa EU, ranije dogovorena sa koalicionim partnerima na nivou BiH, sada će se baviti i tehničkim pitanjima kada je reč o funkcionisanju
