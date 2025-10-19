Pljačka u Luvru, zbog incidenta muzej zatvoren: Posetioci evakuisani odmah po otvaranju (VIDEO)

U vreme otvaranja Muzeja Luvr u Parizu jutros se dogodila pljačka, objavila je danas francuska ministarka kulture Rašida Dati na svom nalogu na mreži "X". "Zbog pljačke je doneta odluka da se ustanova kulture Muzej Luvr zatvori za posetioce iz vanrednih razloga", navodi se u saopštenju koje je muzej objavio na toj društvenoj mreži, prenosi dnevnik "Figaro". Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi