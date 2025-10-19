Medvedev prekinuo katastrofalan niz: Ruski teniser osvojio titulu posle 882 dana!

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je danas titulu na turniru u Almatiju, pošto je u finalu pobedio 41. igrača sveta Francuza Korantena Mutea posle tri seta, 7:5, 4:6, 6:3.

Medvedev, 14. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i 29 minuta i prvi put posle 882 dana osvojio je ATP titulu. ; Mute je u prvom gemu prvog seta oduzeo servis Medvedevu, koji je u osmom gemu vratio brejk i izjednačio na 4:4. Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Rus napravio novi brejk za 7:5. I u drugom setu Mute je u prvom gemu napravio brejk, Medvedev je vratio u šestom za 3:3, ali je Francuz odmah u sedmom