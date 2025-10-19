Medvedev prekinuo katastrofalan niz: Ruski teniser osvojio titulu posle 882 dana!

Kurir pre 3 sata
Medvedev prekinuo katastrofalan niz: Ruski teniser osvojio titulu posle 882 dana!

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je danas titulu na turniru u Almatiju, pošto je u finalu pobedio 41. igrača sveta Francuza Korantena Mutea posle tri seta, 7:5, 4:6, 6:3.

Medvedev, 14. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i 29 minuta i prvi put posle 882 dana osvojio je ATP titulu. ; Mute je u prvom gemu prvog seta oduzeo servis Medvedevu, koji je u osmom gemu vratio brejk i izjednačio na 4:4. Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Rus napravio novi brejk za 7:5. I u drugom setu Mute je u prvom gemu napravio brejk, Medvedev je vratio u šestom za 3:3, ali je Francuz odmah u sedmom
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kraj najneverovatnije suše u istoriji tenisa!

Kraj najneverovatnije suše u istoriji tenisa!

Vesti online pre 3 sata
Rud osvojio turnir u Stokholmu

Rud osvojio turnir u Stokholmu

Sportski žurnal pre 3 sata
Norvežanin najbolji u Švedskoj: Kasper Rud osvojio turnir u Stokholmu

Norvežanin najbolji u Švedskoj: Kasper Rud osvojio turnir u Stokholmu

Večernje novosti pre 4 sati
Rud titulom u Stokholmu ostao u trci za Završni Masters

Rud titulom u Stokholmu ostao u trci za Završni Masters

Sport klub pre 4 sati
Ne voli da se skrasi: Svaka titula osvojena u drugom gradu

Ne voli da se skrasi: Svaka titula osvojena u drugom gradu

Sport klub pre 5 sati
"Najluđi" teniser prekinuo crni niz dug 882 dana: Pazite se Medvedeva, sad je najopasniji

"Najluđi" teniser prekinuo crni niz dug 882 dana: Pazite se Medvedeva, sad je najopasniji

Mondo pre 4 sati
Rudu titula u Stokholmu

Rudu titula u Stokholmu

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPDanil Medvedev

Sport, najnovije vesti »

Milojević hvalio Zvezdine „bisere“

Milojević hvalio Zvezdine „bisere“

Danas pre 0 minuta
Zvezda rutinski nastavila niz pobeda

Zvezda rutinski nastavila niz pobeda

Danas pre 35 minuta
„Veljko Paunović može da pomiri sve fudbalske kritičare“

„Veljko Paunović može da pomiri sve fudbalske kritičare“

Danas pre 1 sat
Crnogorska policija uhapsila lice u Zeti za kojim je raspisana međunarodna poternica

Crnogorska policija uhapsila lice u Zeti za kojim je raspisana međunarodna poternica

Danas pre 1 sat
Izlaznost na lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji 46,65 do 18.30 časova

Izlaznost na lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji 46,65 do 18.30 časova

Danas pre 1 sat