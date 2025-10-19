Kraj najneverovatnije suše u istoriji tenisa!

Vesti online pre 4 sati  |  B92.net, Vesti online (M. B.)
Kraj najneverovatnije suše u istoriji tenisa!

Obzirom na formu koju je u 2025. godini prikazivao Danil Medvedev, svakako je vest to da je ruski teniser podigao trofej na ATP turniru u Almatiju.

Posle serije razočaravajućih nastupa u 2025. godini, Danil Medvedev je konačno pronašao svoju igru i osvojio titulu u Kazahstanu. U finalu je savladao Francuza Korentana Mutea rezultatom 2:1, po setovima: 7:5, 4:6, 6:3, posle dva sata i 38 minuta borbe. A da stvar bude još luđa – Rusu je to prva titula još od Rima 2023. godine, odnosno posle 29 meseci! Finalni meč u Almaniju bio je pun preokreta. Medvedev je osvojio prvi set sa 7:5 u neizvesnoj završnici, tako što
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Rud osvojio turnir u Stokholmu

Rud osvojio turnir u Stokholmu

Sportski žurnal pre 5 sati
Medvedev prekinuo katastrofalan niz: Ruski teniser osvojio titulu posle 882 dana!

Medvedev prekinuo katastrofalan niz: Ruski teniser osvojio titulu posle 882 dana!

Kurir pre 5 sati
Norvežanin najbolji u Švedskoj: Kasper Rud osvojio turnir u Stokholmu

Norvežanin najbolji u Švedskoj: Kasper Rud osvojio turnir u Stokholmu

Večernje novosti pre 5 sati
Rud titulom u Stokholmu ostao u trci za Završni Masters

Rud titulom u Stokholmu ostao u trci za Završni Masters

Sport klub pre 6 sati
Rudu titula u Stokholmu

Rudu titula u Stokholmu

Nova pre 5 sati
"Najluđi" teniser prekinuo crni niz dug 882 dana: Pazite se Medvedeva, sad je najopasniji

"Najluđi" teniser prekinuo crni niz dug 882 dana: Pazite se Medvedeva, sad je najopasniji

Mondo pre 6 sati
Ne voli da se skrasi: Svaka titula osvojena u drugom gradu

Ne voli da se skrasi: Svaka titula osvojena u drugom gradu

Sport klub pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisATPRimATP turnirDanil MedvedevKazahstansport

Sport, najnovije vesti »

Ferštapen najbrži u Ostinu

Ferštapen najbrži u Ostinu

Danas pre 7 minuta
(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Hetafe – Real

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Hetafe – Real

Danas pre 12 minuta
Milojević hvalio Zvezdine „bisere“

Milojević hvalio Zvezdine „bisere“

Danas pre 1 sat
Partizanov apel navijačima: „Nikakve uvrede, mizogini komentari ili bilo kakva druga vrsta nasilja nemaju mesta na sportskim…

Partizanov apel navijačima: „Nikakve uvrede, mizogini komentari ili bilo kakva druga vrsta nasilja nemaju mesta na sportskim borilištima“

Danas pre 1 sat
Zvezda rutinski nastavila niz pobeda

Zvezda rutinski nastavila niz pobeda

Danas pre 2 sata