Kraj najneverovatnije suše u istoriji tenisa!

Obzirom na formu koju je u 2025. godini prikazivao Danil Medvedev, svakako je vest to da je ruski teniser podigao trofej na ATP turniru u Almatiju.

Posle serije razočaravajućih nastupa u 2025. godini, Danil Medvedev je konačno pronašao svoju igru i osvojio titulu u Kazahstanu. U finalu je savladao Francuza Korentana Mutea rezultatom 2:1, po setovima: 7:5, 4:6, 6:3, posle dva sata i 38 minuta borbe. A da stvar bude još luđa – Rusu je to prva titula još od Rima 2023. godine, odnosno posle 29 meseci! Finalni meč u Almaniju bio je pun preokreta. Medvedev je osvojio prvi set sa 7:5 u neizvesnoj završnici, tako što