"Mislila sam da je zemljotres, odjednom je sve krenulo da se trese!" Očevici eksplozije na Vidikovcu: Još uvek se tresem, ne mogu da se smirim! (foto)

Danas je na Vidikovcu odjeknula snažna eksplozija, kada je na auto-servis, prema prvim informacijama, bačena bomba, koja je potresla komšije, razbila stakla i zastrašila prolaznike.

Za sada nije zvanično potvrđen uzrok detonacije, dok vatrogasci navode da požara nije bilo. Eksplozija koja je jutros potresla Vidikovac uznemirila je ceo kraj. Stanari obližnjih zgrada kažu da se čuo jak prasak, a pojedinima su se, od siline detonacije, tresli zidovi i lupale šolje po stanu. - Ležala sam u krevetu kada se čula eksplozija, i to baš jaka. Moj prozor je tačno iznad lokala. Odjednom je u stanu sve počelo da se trese, čule su se šolje kako zveckaju.