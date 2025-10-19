Uklanja se natpis "UČK" sa vrata servisa na koji je bačena bomba: Policija već tri sata pretražuje teren

Snažna eksplozija potresla je Vidikovac danas popodne, kada je u auto-servisu u ulici Patrijarha Joanikija odjeknula detonacija.

Prema nezvaničnim informacijama, na auto-servis bačena je ručna bomba. Radnici auto-servisa trenutno uklanjaju srču i natpis "UČK" sa vrata radionice. Reporter Telegrafa koji se nalazi na licu mesta javlja da policija dalje obezbeđuje mesto eksplozije i vrši pretragu terena. Kako saznajemo, u incidentu nema povređenih i nema požara. Podsetimo, prema saznanjima Telegrafa eksplozija je prijavljena u 14.16 časova, a na lice mesta su ubrzo stigle ekipe policije i