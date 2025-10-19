Loše vesti za Partizan: Odlaže se povratak Šejka Miltona

Mondo pre 58 minuta  |  Jelena Bijeljić
Loše vesti za Partizan: Odlaže se povratak Šejka Miltona

Košarkaši Partizana dočekuju FMP u 3. kolu ABA lige, a trener crno-belih Željko Obradović neće moći da računa na Šejka Miltona.

Američki bek je propustio duplo kolo u Evroligi, a poslednje informacije kažu da neće biti spreman ni do utakmice sa Parizom koja je na programu u četvrtak od 20.30 u Beogradskoj areni. Kako navodi " Mozzarstport", čizma je skinuta, ali oporavak nije završen. Milton je povredio skočni zglob na utakmici sa Efesom i biće "probijena" prva granica najavljenog roka oporavka. Obradovićev adut je trebalo da pauzira sedam do deset dana, ali je izvesno da će malo duže biti
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Lakić pred FMP: "Mi smo spremni"

Lakić pred FMP: "Mi smo spremni"

B92 pre 38 minuta
Nove informacije o povredi Šejka Miltona

Nove informacije o povredi Šejka Miltona

Sport klub pre 2 sata
Loša vest za Partizan pred Pariz! Kako bez njega? Žoc mora da reaguje!

Loša vest za Partizan pred Pariz! Kako bez njega? Žoc mora da reaguje!

Kurir pre 2 sata
Željko pred FMP: Pronaći dobru energiju

Željko pred FMP: Pronaći dobru energiju

Sportski žurnal pre 4 sati
"Bez obzira na sve, ne reagujte": Obradović poziva na oprez, Partizanova poruka je samo jedna

"Bez obzira na sve, ne reagujte": Obradović poziva na oprez, Partizanova poruka je samo jedna

Mondo pre 3 sata
Željko Obradović pred FMP: "Moramo pronaći dobru energiju"!

Željko Obradović pred FMP: "Moramo pronaći dobru energiju"!

Kurir pre 4 sati
Željko Obradović: Da nastavimo u dobrom ritmu i u utakmici protiv FMP-a

Željko Obradović: Da nastavimo u dobrom ritmu i u utakmici protiv FMP-a

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićFMPBeogradska ArenaEvroligaParizABA liga

Sport, najnovije vesti »

Nova rutinska pobeda rukometašica Srbije

Nova rutinska pobeda rukometašica Srbije

Danas pre 33 minuta
(VIDEO) Pogledajte kako je Mančester junajted slavio u Liverpulu

(VIDEO) Pogledajte kako je Mančester junajted slavio u Liverpulu

Danas pre 33 minuta
Bivši igrač Reala doživeo moždani udar: Holanđanin koji ima osmoro dece je pre pet godina proglasio bankrot

Bivši igrač Reala doživeo moždani udar: Holanđanin koji ima osmoro dece je pre pet godina proglasio bankrot

Danas pre 2 sata
Saša Obradović: „Zajedništvo i tim, to je važno“

Saša Obradović: „Zajedništvo i tim, to je važno“

Danas pre 1 sat
Na Jahorini osnovan pokret Sigurna Srpska, sa Stanivukovićem na čelu

Na Jahorini osnovan pokret Sigurna Srpska, sa Stanivukovićem na čelu

Danas pre 1 sat