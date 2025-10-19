Loše vesti za Partizan: Odlaže se povratak Šejka Miltona

Košarkaši Partizana dočekuju FMP u 3. kolu ABA lige, a trener crno-belih Željko Obradović neće moći da računa na Šejka Miltona.

Američki bek je propustio duplo kolo u Evroligi, a poslednje informacije kažu da neće biti spreman ni do utakmice sa Parizom koja je na programu u četvrtak od 20.30 u Beogradskoj areni. Kako navodi " Mozzarstport", čizma je skinuta, ali oporavak nije završen. Milton je povredio skočni zglob na utakmici sa Efesom i biće "probijena" prva granica najavljenog roka oporavka. Obradovićev adut je trebalo da pauzira sedam do deset dana, ali je izvesno da će malo duže biti