"Bez obzira na sve, ne reagujte": Obradović poziva na oprez, Partizanova poruka je samo jedna

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu FMP-a u 3. kolu regionalne ABA lige, a iz Humske su imali važan apel za navijače.

Nakon polovičnog učinka u duplom kolu Evrolige, crno-beli se vraćaju na domaći parket i igraće protiv tima protiv koga po tradiciji nemaju previše problema. Ipak, trener Željko Obradović zahteva od svojoh izabranika da budu koncentrisani tokom svih 40 minuta. Raspored je neumoljiv, nakon duplog kola imaju dva dana pauze i nije nimalo lako zadržati istu energiju, čega je svestan Željko Obradović. "Vraćamo se ABA ligi i mnogo je važno, posle duplog kola u Evroligi,