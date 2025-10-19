Nedeljni horoskop: Ovan će isterati istinu, Blizancima se vraća osoba iz prošlosti, a šta vas čeka?

Nedeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 20. do 26. oktobra 2025. godine kaže da ova sedmica počinje burno.

Neko s posla vas provocira, a vi nemate strpljenja da ćutite. Možete reći više nego što treba, ali istina će vam na kraju doneti poštovanje. U ljubavi, partner vam zamera hladnoću, dok vi mislite da on preteruje. U suštini, oboje ste u pravu, samo govorite različitim jezicima. Slobodni Ovnovi ulaze u strastvenu avanturu s nekim ko nije slobodan. Privlačnost je jaka, ali posledice još jače. Pazite na impulsivne reakcije i krvni pritisak - telo vas upozorava da