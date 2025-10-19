Vozač poginuo, dve osobe teško povređene: Detalji sudara autobusa i automobila na putu Čačak-Kraljevo

Mondo pre 3 sata  |  Ivana Lazić
Vozač poginuo, dve osobe teško povređene: Detalji sudara autobusa i automobila na putu Čačak-Kraljevo

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na državnom putu 1.

B reda, na deonici Čačak-Kraljevo kod mesta Bresnica prema prvim informacijama, teže su povređene dve osobe, dok je jedan muškarac poginuo na licu mesta. U teškoj saobraćajnoj nesreći u 6.40 časova kod Bresnice učestvovali su jedan autobus i jedno putničko vozilo. Neposredno pre udara u dalekovod autobus se sudario sa jednim automobilom i prilikom te saobraćajne nesreće jedna osoba je poginula na licu mesta. Jedna povređena osoba prevezena je u Opštu bolnicu
