Izrael zaustavio humanitarnu pomoć za Gazu do daljeg

N1 Info pre 1 sat  |  Beta/AP
Izrael zaustavio humanitarnu pomoć za Gazu do daljeg

Izrael je danas saopštio da je transfer humanitarne pomoći u Gazu obustavljen "do daljnjeg" jer je kako tvrdi Hamas prekršio primirje, što islamistički palestinski pokret negira.

To je anonimno rekao jedan izraelski bezbednosni zvaničnik. Pre nešto više od nedelju dana počeo je prekid vatre uz posredstvo SAD, čiji je cilj okončanje dvogodišnjeg rata. Izraelska vojska je danas ponovo napala Gazu, a kao razlog navela odmazdu zbog napada Hamasa na njene vojnike. Civilna odbrana Gaze saopštila je da je ubijeno 15 osoba.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ubijeno je najmanje 45 ljudi

Ubijeno je najmanje 45 ljudi

B92 pre 6 minuta
Izraelske snage ubile najmanje 42 Palestinca širom Pojasa Gaze

Izraelske snage ubile najmanje 42 Palestinca širom Pojasa Gaze

Politika pre 26 minuta
Izraelska vojska danas ubila najmanje 42 Palestinca širom Pojasa Gaze

Izraelska vojska danas ubila najmanje 42 Palestinca širom Pojasa Gaze

RTV pre 1 sat
Pokolj u Gazi: U napadima izraelske vojske najmanje 44 mrtvih

Pokolj u Gazi: U napadima izraelske vojske najmanje 44 mrtvih

Kurir pre 1 sat
Opet krv u Gazi: Ko je prekršio primirje?; Izrael tvrdi...

Opet krv u Gazi: Ko je prekršio primirje?; Izrael tvrdi...

B92 pre 57 minuta
Bibi, stižu Amerikanci...

Bibi, stižu Amerikanci...

B92 pre 1 sat
Izvršen novi talas žestokih udara: Odjekuju eksplozije VIDEO

Izvršen novi talas žestokih udara: Odjekuju eksplozije VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasGaza

Svet, najnovije vesti »

(Video) "dobili smo: Dojavu..." Oglasio se Makron o filmskoj pljački u Luvru: Poznato čime su lopovi pobegli, gledaju se…

(Video) "dobili smo: Dojavu..." Oglasio se Makron o filmskoj pljački u Luvru: Poznato čime su lopovi pobegli, gledaju se snimci sa nadzornih kamera

Blic pre 21 minuta
Devojčica (5) nestala usred noći: Roditelji na korak od kuće pronašli njeno obešeno telo: Pronađena krvava odeća i nož kojim…

Devojčica (5) nestala usred noći: Roditelji na korak od kuće pronašli njeno obešeno telo: Pronađena krvava odeća i nož kojim je ubijena, ali počinilac nikada

Blic pre 16 minuta
Čitava oblast u Ukrajini ostala u mrklom mraku! Rusi se obrušili na preduzeće za električnu energiju, šteta je ogromna

Čitava oblast u Ukrajini ostala u mrklom mraku! Rusi se obrušili na preduzeće za električnu energiju, šteta je ogromna

Blic pre 6 minuta
Izrael objavio nastavak primirja u Pojasu Gaze, nakon današnjeg prekida za koji optužuje Hamas

Izrael objavio nastavak primirja u Pojasu Gaze, nakon današnjeg prekida za koji optužuje Hamas

Danas pre 1 sat
Taz: Kritika fon der Lajen – promena kursa EU prema Srbiji?

Taz: Kritika fon der Lajen – promena kursa EU prema Srbiji?

Danas pre 1 sat