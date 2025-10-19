Izrael zaustavio humanitarnu pomoć za Gazu do daljeg

Izrael je danas saopštio da je transfer humanitarne pomoći u Gazu obustavljen "do daljnjeg" jer je kako tvrdi Hamas prekršio primirje, što islamistički palestinski pokret negira.

To je anonimno rekao jedan izraelski bezbednosni zvaničnik. Pre nešto više od nedelju dana počeo je prekid vatre uz posredstvo SAD, čiji je cilj okončanje dvogodišnjeg rata. Izraelska vojska je danas ponovo napala Gazu, a kao razlog navela odmazdu zbog napada Hamasa na njene vojnike. Civilna odbrana Gaze saopštila je da je ubijeno 15 osoba.