Avganistan i Pakistan postigli privremeno primirje posle nedelju dana borbi

Avganistan i Pakistan, uključeni u više od nedelju dana borbi u kojima su poginule desetine ljudi a stotine su povređene, dogovorili su momentano primirje, saopštilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova.

Dve strane su se juče dogovorile da ustanove mehanizme da učvrste trajni mir i stabilnost i da održe dalje pregovore narednih dana da osiguraju održivost primirja, piše u saopštenju Katara koji je sa Turskom bio posrednik u pregovorima. Za nasilje koje su ispoljavale dve susedne zemlje od početka ovog meseca optuživale su se međusobno. Avganistan negira da pruža utočište militantima koji izvode napade u pograničnim oblatima. Pakistan se bori s rastućim delovanjem