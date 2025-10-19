Avganistan i Pakistan dogovorili primirje

Beta pre 34 minuta

Avganistan i Pakistan, uključeni u više od nedelju dana borbi u kojima su poginule desetine ljudi a stotine su povređene, dogovorili su momentalno primirje, saopštilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova.

Dve strane su se juče dogovorile da ustanove mehanizme da učvrste trajni mir i stabilnost i da održe dalje pregovore narednih dana da osiguraju održivost primirja, piše u saopštenju Katara koji je sa Turskom bio posrednik u pregovorima.

Za nasilje koje su ispoljavale dve susedne zemlje od početka ovog meseca optuživale su se međusobno.

Avganistan negira da pruža utočište militantima koji izvode napade u pograničnim oblastima.

Pakistan se bori s rastućim delovanjem militananta od 2021. godine kada su talibani preuzeli kontrolu nad Avganistanom i vratili se na vlast.

Borbe između te dve zemlje pretile su da destabilizuju region gde razne grupe kao što su Islamska država i Al Kaida pokušavaju iznova da ojačaju.

Primirje od 48 sati namenjeno da pauzira neprijateljstva isteklo je u petak uveče, a samo nekoliko sati posle toga Pakistan je izvršio napad preko granice.

Islamabad je navodno ciljao skrovišta militantne grupe Hafiz Gul Bahadur.

Jedan zvaničnik je rekao da je ta operacija bila direktan odgovor na samoubilački bombaški napad na vojni kompleks u Mir Aliju, u pakistanskoj provinciji Hajber Pahtunhva.

Avganistanska strana saopštila je da je u tim napadima poginulo najmanje 10 ljudi, uključujući žene i decu.

Dve zemlje dele granicu dugu 2.611 kilometara poznatu kao Durand linija, ali Avganistan je nikad nije priznao.

Pakistan takođe optužuje svog suseda Indiju, zemlju koja ima nuklearno oružje, da podržava naoružane grupe, ali nije dao nikakve dokaze za to. 

(Beta, 19.10.2025)

