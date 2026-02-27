"Ovo je sad otvoreni rat" Pakistan bombardovao Kabul i još dve provincije, više od stotinu mrtvih

Pakistan je u petak bombardovao glavni grad Avganistana Kabul i još dve provincije, svega nekoliko sati nakon prekograničnog napada, što predstavlja najnoviju eskalaciju smrtonosnog nasilja između nestabilnih suseda koji su 2025. godine potpisali primirje uz posredovanje Katara.

Nakon višemesečnih uzvratnih napada, avganistanske snage su u četvrtak uveče napale pakistanske granične trupe, što je talibanska vlada opisala kao odmazdu za ranije smrtonosne vazdušne udare. Nekoliko sati kasnije, u Kabulu su se čule najmanje tri eksplozije, dok su obe strane iznosile različite tvrdnje o broju žrtava i pogođenim lokacijama. Pakistanski savezni ministar za informisanje i radiodifuziju Ataulah Tarar izjavio je da su napadi u petak u Kabulu, Paktiji