Upozorenje: "Što pre napustite zemlju"

B92
Italijansko ministarstvo spoljnih poslova danas je pozvalo Italijane da napuste Avganistan zbog intenzivnog pakistanskog bombardovanja, nakon što su sukobi između dve zemlje ponovo nastavljeni.

"S obzirom na aktuelne sukobe između Avganistana i Pakistana i intenzivno bombardovanje koje je pogodilo Kabul i centralne delove prestonice, kao i napade dronovima na Kandahar i nasilne sukobe na granici, Italijani koji su još u Avganistanu pozivaju se da što pre napuste zemlju koristeći još dostupne komercijalne letove", navodi se u saopštenju objavljenom na portalu Putujte sigurno, prenosi Ansa. "Onima koji odluče da ostanu savetuje se da ažuriraju ili se
