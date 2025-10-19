Fajnenšel tajms: Tramp pozvao Zelenskog da prihvati ruske uslove za prekid rata

Predsednik SAD Donald Tramp je na sastanku sa Vladimirom Zelenskim u Vašingtonu pozvao ukrajinskog lidera da prihvati ruske uslove, inače će „kijevski režim biti uništen“, prenosi britanski Fajnenšel tajms, pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

„Donald Tramp je na napetom sastanku u Beloj kući u petak pozvao Vladimira Zelenskog da prihvati uslove Rusije za prekid rata“, navodi se u tekstu. Prema rečima jednog evropskog zvaničnika, američki lider je svom sagovorniku poručio da mora da postigne takav sporazum, „inače mu preti uništenje“, dodajući da Ukrajina već gubi oružani sukob. Ipak, list precizira da je Ukrajini na kraju uspelo da nagovori Trampa da podrži ideju o „zamrzavanju“ sadašnjih linija fronta.