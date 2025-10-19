Crne prognoze iz Bele kuće

Radar pre 34 minuta  |  Stefan Slavković
Crne prognoze iz Bele kuće

Sudbina NIS-a samo je obelodanila dve previđene činjenice – SAD i te kako igraju važnu ulogu u Srbiji, a odnosi zvaničnih Beograda i Vašingtona, za 143 godine od njihovog uspostavljanja, bili su niži verovatno samo tokom devedesetih

Dva je puta predsednik Srbije Aleksandar Vučić priznao da je tuđe spoljnopolitičke interese pretpostavio interesima građana Srbije. Prvi put u maju 2022, kada je izjavio da bismo „deset puta bolje živeli da smo uveli sankcije Rusiji“, te da bi se u naš budžet slile milijarde evra stranih investicija, a drugi put nedavno. „Pošto nisam pristao da dam svoju reč Amerikancima da će Naftna industrija Srbije biti nacionalizovana, (američke) sankcije su danas stupile na
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Vučićev strah od 1. novembra i demonstracija poprima nove dimenzije: Sada proriče satanizam i paganizam

Vučićev strah od 1. novembra i demonstracija poprima nove dimenzije: Sada proriče satanizam i paganizam

Danas pre 2 sata
BEMUS je u toku, a FEST i BITEF možda neće ni početi

BEMUS je u toku, a FEST i BITEF možda neće ni početi

Vreme pre 3 sata
Premijer Macut na obeležavanju 60 godina Muzeja savremene umetnosti: „Prostor složenog umetničkog dijaloga"

Premijer Macut na obeležavanju 60 godina Muzeja savremene umetnosti: „Prostor složenog umetničkog dijaloga"

RTS pre 4 sati
Aleksić (NPS) u Trgovištu: Vlast zaboravila male opštine, osnivamo fond za pomoć nerazvijenima

Aleksić (NPS) u Trgovištu: Vlast zaboravila male opštine, osnivamo fond za pomoć nerazvijenima

Serbian News Media pre 5 sati
SRCE: Vučićev režim je do sada uhapsio više od 1.000 mladih ljudi

SRCE: Vučićev režim je do sada uhapsio više od 1.000 mladih ljudi

Nova pre 6 sati
SRCE: Vučićev režim je do sada uhapsio više od 1.000 mladih ljudi

SRCE: Vučićev režim je do sada uhapsio više od 1.000 mladih ljudi

Danas pre 7 sati
Aleksić (NPS): Fond za nerazvijene opštine u Srbiji nakon pada vlasti

Aleksić (NPS): Fond za nerazvijene opštine u Srbiji nakon pada vlasti

Radio 021 pre 7 sati

Ključne reči

Aleksandar VučićBudžetVašingtonPredsednik SrbijeBela kućaRusija

Politika, najnovije vesti »

Crne prognoze iz Bele kuće

Crne prognoze iz Bele kuće

Radar pre 34 minuta
Vučićev strah od 1. novembra i demonstracija poprima nove dimenzije: Sada proriče satanizam i paganizam

Vučićev strah od 1. novembra i demonstracija poprima nove dimenzije: Sada proriče satanizam i paganizam

Danas pre 2 sata
ZLF povodom godišnjice ubistva Dušana Jovanovića: Položaj Roma biće sve gori dok Srbija bude ćutala

ZLF povodom godišnjice ubistva Dušana Jovanovića: Položaj Roma biće sve gori dok Srbija bude ćutala

Danas pre 2 sata
„Usred zime ćemo podići temperaturu i istopićemo taj zločinački režim“: Jovo Bakić na protestu u Kraljevu

„Usred zime ćemo podići temperaturu i istopićemo taj zločinački režim“: Jovo Bakić na protestu u Kraljevu

Danas pre 5 sati
Posebna sednica Vlade Srbije u ponedeljak u Leskovcu

Posebna sednica Vlade Srbije u ponedeljak u Leskovcu

Danas pre 6 sati