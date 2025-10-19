Crne prognoze iz Bele kuće

Sudbina NIS-a samo je obelodanila dve previđene činjenice – SAD i te kako igraju važnu ulogu u Srbiji, a odnosi zvaničnih Beograda i Vašingtona, za 143 godine od njihovog uspostavljanja, bili su niži verovatno samo tokom devedesetih

Dva je puta predsednik Srbije Aleksandar Vučić priznao da je tuđe spoljnopolitičke interese pretpostavio interesima građana Srbije. Prvi put u maju 2022, kada je izjavio da bismo „deset puta bolje živeli da smo uveli sankcije Rusiji“, te da bi se u naš budžet slile milijarde evra stranih investicija, a drugi put nedavno. „Pošto nisam pristao da dam svoju reč Amerikancima da će Naftna industrija Srbije biti nacionalizovana, (američke) sankcije su danas stupile na