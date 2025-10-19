Sa nadstrašnicom srušena i pravna država

Nadležni nosioci izvršne i zakonodavne vlasti odgovorni su za usvajanje koruptivnih, neustavnih normi. Njihova je krivica za sunovrat zakona. Oni su postali članovi kriminalne organizovane grupe kojoj obezbeđuju uslove za vršenje krivičnih dela, ukazuju Vida Petrović Škero i Vesna Rakić Vodinelić

Javnost nije upoznata da li je svim porodicama poginulih i povređenima pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine, isplaćena neka pomoć, ni koliko je okončano parničnih postupaka radi naknade materijalne i nematerijalne štete, navode u autorskom tekstu za Radar Vida Petrović Škero, predsednica Vrhovnog suda u penziji i Vesna Rakić Vodinelić, profesorka prava u penziji, članice Pravne građanske potkomisije Anketne komisije za