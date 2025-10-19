Sa nadstrašnicom srušena i pravna država

Radar pre 40 minuta  |  Radar
Sa nadstrašnicom srušena i pravna država

Nadležni nosioci izvršne i zakonodavne vlasti odgovorni su za usvajanje koruptivnih, neustavnih normi. Njihova je krivica za sunovrat zakona. Oni su postali članovi kriminalne organizovane grupe kojoj obezbeđuju uslove za vršenje krivičnih dela, ukazuju Vida Petrović Škero i Vesna Rakić Vodinelić

Javnost nije upoznata da li je svim porodicama poginulih i povređenima pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine, isplaćena neka pomoć, ni koliko je okončano parničnih postupaka radi naknade materijalne i nematerijalne štete, navode u autorskom tekstu za Radar Vida Petrović Škero, predsednica Vrhovnog suda u penziji i Vesna Rakić Vodinelić, profesorka prava u penziji, članice Pravne građanske potkomisije Anketne komisije za
Vremeplov: Rođen kralj Nikola Petrović

RTV pre 40 minuta
“Nemam više, ali ovo vam je od mene”: Studenti iz Novog Pazara opisuju noćenje u Studenici i jedan dirljiv susret

Danas pre 5 minuta
Novopazarski studenti, koji pešače ka Novom Sadu, stigli do Magliča

Danas pre 1 sat
Roditelji Jovine gimnazije: Direktor Radivoje P. Stojković nastavio je sa nezakonitim postupanjima

Danas pre 5 sati
Protest ispred Informera: Okupljeni traže javno izvinjenje zbog izjave o žrtvama

Nedeljnik pre 24 sata
Završen „Marš slobode“ u Novom Sadu: Građani 16-minutnom tišinom odali počast žrtvama kod Železničke stanice

Nedeljnik pre 24 sata
(Foto/video) ogroman požar pored auto-puta između Novog sada i Siriga Gori rastinje, gust dim smanjio vidljivost

Dnevnik pre 24 sata

Dron u leđa

Radar pre 35 minuta
Vremeplov: Rođen kralj Nikola Petrović

RTV pre 40 minuta
Sa nadstrašnicom srušena i pravna država

Radar pre 40 minuta
“Nemam više, ali ovo vam je od mene”: Studenti iz Novog Pazara opisuju noćenje u Studenici i jedan dirljiv susret

Danas pre 5 minuta
Na današnji dan, 19. oktobar

B92 pre 40 minuta