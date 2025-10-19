Umetnici pred zaključanom državnom kasom

U ovogodišnjem budžetu Srbije za svakog na platnom spisku MUP-a, BIA i Ministarstva odbrane planirano je od dva do sedam puta više nego za zaposlene u kulturi. Njima je određeno samo 0,17 odsto BDP-a. Daleko manje nego u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji

Krajem septembra i početkom oktobra 2025, Narodno pozorište u Beogradu postalo je poprište bunta i solidarnosti, a protesti zaposlenih, pre svega glumačkog ansambla, izazvani su stupanjem na snagu novog Pravilnika o radnoj disciplini. Centralni razlog za nezadovoljstvo leži u članu koji zaposlenima zabranjuje da „u obavljanju poslova Pozorišta, javno, verbalno, simbolima kao i gestikulacijom izražavaju svoju političku ili drugu opredeljenost koja nije u vezi sa