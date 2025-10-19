Aldin Ćatović i Mejra Mehmedović odbranili titule u Požarevcu

Atletičari Novog Pazara Aldin Ćatović i Mejra Mehmedović pobednici su 61. ulične trke u Požarevcu u seniorskoj konkurenciji.

Oni su odbranili prošlogodišnje titule, dok se na četvrtom i petom mestu kod muškaraca završili Kabir Ziljkić u Kaid Koca, a među damama Umeja Bogućanin i Saida Mušović. Najbolji u trkama osnovaca bili su Mehmed Mušović (peti razred), Ahmed Ziljkić (šesti razred) i Alen Sejdović (sedmi razred). Kao drugoplasirane osnovke završile su Nerma Čebović (sedmi razred) i Resmija Tutić (osmi razred), a odmah do njih bile su Asja Cikotić i Ajša Zukorlić. Drugo mesto u
