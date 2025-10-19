Vremeplov: Rođen kralj Nikola Petrović

NOVI SAD - Na današnji dan 1841. godine rođen je Nikola Petrović, vladar Crne Gore, knez i docnije kralj. Posle invazije austrougarskih trupa, u januaru 1916. potpisao je kapitulaciju i napustio Crnu Goru. Velika Narodna skupština u Podgorici ga je 26. novembra 1918. zbog izdaje 1916. zbacila s prestola i proglasila prisajedinjenje Crne Gore - Srbiji. Imao je literarne ambicije i smatrao je sebe velikim književnikom, ali ga je ozbiljna književna kritika smatrala diletantom.

Danas je nedelja, 19. oktobar, 292. dan 2025. Do kraja godine ima 73 dana. 1216 - Umro je engleski kralj Džon Bez Zemlje, mlađi sin Henrija II, koji je 1215. morao da popusti u sukobu s plemstvom i potpiše "Magna kartu libertatum" - veliku povelju sloboda. 1469 - Kraljica Isabela od Kastilje udala se za aragonskog kralja Ferdinanda II, čime je započeto ujedinjenje Španije pod jednom krunom. 1745 - Umro je engleski pisac irskog porekla Džonatan Svift, jedan od