Na današnji dan, 19. oktobar

Danas je nedelja, 19. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

216 - Umro je engleski kralj Džon Bez Zemlje (John Lackland), mladji sin Henrija II (Henry), koji je 1215. morao da popusti u sukobu s plemstvom i potpiše Veliku povelju sloboda ("Magna karta"). Tom poveljom ograničena je vlast kralja i postavljeni su temelji engleske ustavnosti i javnog prava. 1745 - Umro je engleski pisac irskog porekla Džonatan Svift (Jonathan Swift), jedan od najoštrijih satiričara u evropskoj literaturi i značajna ličnost u političkom i javnom