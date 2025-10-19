Amorim: Moja najveća pobeda od kad sam u Mančester junajtedu

Veoma je Ruben Amorim svestan uspeha koji je ostvario na gostovanju Liverpulu. „Mislim da je ovo moja najveća pobeda od kada sam u Mančester junajtedu.

Danas to mnogo znači, ali već sutra neće biti važno. To su tri boda i dobra pobeda“, rekao je Amorim nakon utakmice. „Borili smo se za svaku loptu. U drugom poluvremenu smo malo izgubili pribranost, ali duh je bio tu, a to je najvažnija stvar. Ako imate duh, možete da pobedite. Bio je ovo dobar dan, ali sada već brinem o meču sa Brajtonom. Da, uživaću, ali fokus sada ide na sledeći meč“. „Znali smo koliko je ovaj meč važan, koliko će biti važni i prekidi, ali i da