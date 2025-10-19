POLUVREME - Zvezda u laganom ritmu do ubedljive prednosti, pripretio i IMT

Četiri dana uoči duela sa Bragom u Ligi Evrope, Crvena zvezda je večeras dočekala IMT pred praznim tribinama 'Marakane'', zbog kazne koja joj je izrečena posle incidenata na meču sa kragujevačkim Radničkim.

Ovaj meč se igra u okviru 12. kola Super lige, a Zvezda posle prvog poluvremena vodi sa 3:0. ''Traktoristi'' su odolevali 15 minuta, a onda je ''proradio'' Marko Arnautović. Zvezda je osvojila loptu na sredini terena, Hendel je proigrao Kostova koji odmah šalje loptu u kazneni prostor za Arnautovića, a iskusni napadač rutinski završava akciju za vođstvo Crvene zvezde od 1:0. Nije se dugo čekalo ni na drugi gol, a u 24. minutu Ivanić je iskoristio lošu reakciju