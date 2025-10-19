POLUVREME - Zvezda u laganom ritmu do ubedljive prednosti, pripretio i IMT

Sportske.net pre 8 minuta  |  Sportske.net
POLUVREME - Zvezda u laganom ritmu do ubedljive prednosti, pripretio i IMT

Četiri dana uoči duela sa Bragom u Ligi Evrope, Crvena zvezda je večeras dočekala IMT pred praznim tribinama 'Marakane'', zbog kazne koja joj je izrečena posle incidenata na meču sa kragujevačkim Radničkim.

Ovaj meč se igra u okviru 12. kola Super lige, a Zvezda posle prvog poluvremena vodi sa 3:0. ''Traktoristi'' su odolevali 15 minuta, a onda je ''proradio'' Marko Arnautović. Zvezda je osvojila loptu na sredini terena, Hendel je proigrao Kostova koji odmah šalje loptu u kazneni prostor za Arnautovića, a iskusni napadač rutinski završava akciju za vođstvo Crvene zvezde od 1:0. Nije se dugo čekalo ni na drugi gol, a u 24. minutu Ivanić je iskoristio lošu reakciju
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

(Poluvreme) šou marka arnautovića na Marakani: Gol i dve asistencije za najavu velikih stvari!

(Poluvreme) šou marka arnautovića na Marakani: Gol i dve asistencije za najavu velikih stvari!

Hot sport pre 8 minuta
Šok u 90+5: Ubljani dva meseca ne znaju za pobedu

Šok u 90+5: Ubljani dva meseca ne znaju za pobedu

Sport klub pre 23 minuta
Lešnjak: Naivno primljen gol; Gaćinović: Zasluženo po bod

Lešnjak: Naivno primljen gol; Gaćinović: Zasluženo po bod

Sportski žurnal pre 8 minuta
Mirko Ivanić duplirao prednost za Zvezdu na Marakani posle kiksa rivala: Pogledajte drugi gol crveno-belih

Mirko Ivanić duplirao prednost za Zvezdu na Marakani posle kiksa rivala: Pogledajte drugi gol crveno-belih

Telegraf pre 23 minuta
Podvig Vranjanaca u Gornjoj Varoši: Zemun - Dinamo Jug 1:1

Podvig Vranjanaca u Gornjoj Varoši: Zemun - Dinamo Jug 1:1

Vranje news pre 1 sat
Neverovatna situacija u srpskom fudbalu: Igrači posedali na travu, traže samo jedno

Neverovatna situacija u srpskom fudbalu: Igrači posedali na travu, traže samo jedno

Mondo pre 1 sat
Gaćinović slavio bod na Banovom brdu: Milan Pavkov u 94. minutu promašio pobedu

Gaćinović slavio bod na Banovom brdu: Milan Pavkov u 94. minutu promašio pobedu

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaMarakanaIMTLiga Evrope

Regioni, najnovije vesti »

"Nije lepo što se manipuliše patnjom pacijenata": Posle jeftinih stanova, nižih cena, Vučić najavljuje i - vakcinu protiv raka…

"Nije lepo što se manipuliše patnjom pacijenata": Posle jeftinih stanova, nižih cena, Vučić najavljuje i - vakcinu protiv raka

N1 Info pre 23 minuta
Gusle se orile Belim dvorom

Gusle se orile Belim dvorom

Prokuplje press pre 13 minuta
Studenti Fakuleta savremenih umetnosti Beograd izveli svoju diplomsku predstavu ,,Petra“

Studenti Fakuleta savremenih umetnosti Beograd izveli svoju diplomsku predstavu ,,Petra“

Glas Zaječara pre 13 minuta
Portret prof. dr Duška Ljuštine

Portret prof. dr Duška Ljuštine

Glas Zaječara pre 18 minuta
„Nije lepo što se manipuliše patnjom pacijenata“: Posle jeftinih stanova, nižih cena, Vučić najavljuje i – vakcinu protiv raka…

„Nije lepo što se manipuliše patnjom pacijenata“: Posle jeftinih stanova, nižih cena, Vučić najavljuje i – vakcinu protiv raka

Glas Zaječara pre 3 minuta